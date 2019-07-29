Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM

В российских законах должно появиться понятие «запаха» и шкала его комфортности, чтобы защитить людей от воняющих свалок. Такого мнения придерживается депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Полигон «Новоселки» Дарья Драй © ИА REGNUM

Она сообщила, что специалисты НИИ «Атмосфера» и жители Приморского района выехали к мусорному полигону «Новоселки» и измерили уровень запаха. Напомним, полигон начали рекультивировать, так как он долгие годы отравлял жизнь как Приморскому, так и Выборгскому районам Петербурга.

«Результаты оказались хорошие (нет запаха), однако все горожане, живущие рядом, знают, что запах появляется периодически и зависит от сила и скорости ветра. Хочу напомнить, что сегодня в России не установлен норматив запаха. Сейчас мониторинг воздуха позволяет определить, соответствует ли он нормам по загрязненности вредными веществами, но не дает оценки тому, комфортно ли людям дышать этим воздухом», — заметила Надежда Тихонова.

Тем не менее специальные приборы для измерения запаха существуют и широко применяются за границей. Тихонова подготовила поправки в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». Она предлагает ввести в экологическое законодательство понятие «запах» и шкалу его комфортности.

«Это позволит объективно оценивать условия проживания людей в микрорайонах, расположенных рядом с мусорными полигонами, заводами, промышленными предприятиями, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме, но жители ощущают дискомфорт и не могут открывать окна из-за неприятного запаха. Считаю, что такая норма позволит в корне изменить градостроительную политику и заставит отодвинуть жилую застройку от промзон», — убеждена депутат.

Добавим, 70% территории полигона «Новоселки» к октябрю 2020 года планируют полностью укрыть изолирующим слоем. Весь проект рекультивации рассчитан на семь лет.

Полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Он был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров.

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