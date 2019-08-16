Магас, , 08:53 — REGNUM

Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение Магасского районного суда республики от 4 октября 2018 года о законности результатов тайного голосования депутатов по принятию законопроекта о границе с Чечней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

«Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав административных истцов и их представителя, просивших отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить иск, представителя ответчика, просившего оставить без изменения данное решение суда, апелляционная инстанция не усмотрела каких-либо нарушений в применении норм материального или процессуального права при разрешении данного административного дела, решение суда является законным и обоснованным», — пояснили в суде.

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Напомним, 26 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров, который тогда возглавлял Ингушетию, и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя соседними субъектами, которое было ратифицировано парламентами двух республик. Затем Евкуров и Кадыров подписали законопроекты о его утверждении.

Документ предполагал равноценный обмен территориями, однако не всех жителей Ингушетии устроил такой размен. В городе Магасе 4 октября началась несанкционированная акция протеста: тысячи митингующие требовали вернуть Ингушетии исконные земли и отправить Евкурова в отставку.

В конце октября Конституционный суд (КС) Ингушетии признал закон об установлении границы с Чечней неправомерным. В ноябре Евкуров обратился в КС РФ с просьбой проверить на конституционность соглашение и закон об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней.

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Конституционный суд России признал упомянутое соглашение и закрепивший его закон конституционными. В марте 2019 года Федеральная кадастровая палата внесла сведения о границе между республиками в Единый госреестр недвижимости.

В начале апреля Магасский районный суд оставил без удовлетворения иск шести депутатов парламента Ингушетии, просивших признать незаконными результаты тайного голосования по республиканскому законопроекту о границе с Чечней, которые, по их словам, были сфальсифицированы.