КС РФ объявит решение о границе между Чечней и Ингушетией 6 декабря

Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Конституционный суд объявит решение по границе между Чечней и Ингушетией 6 декабря. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба суда.

«Постановление по делу о проверке конституционности соглашения об установлении границы между республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» будет оглашено 6 декабря, говорится в сообщении КС.

Напомним, слушание по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке на соответствие Конституции РФ соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией состоялось 27 октября.

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Само соглашение было подписано Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым 26 сентября. Однако в Ингушетии этот документ вызвал протест некоторой части населения, посчитавшей, что республика от этого соглашения теряет большие территории. Поэтому глава республики принял решение через Конституционный суд РФ установить конституционность соглашения.

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Судьей-докладчиком был назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. Главу Ингушетии представляли адвокаты Александр Орлов, Роман Романов и Валерия Арямова. Главу Чечни представлял адвокат Гаиб Берсункаев. В заседании суда также приняли участие глава парламента Чечни Магомед Даудов и представитель парламента Ингушетии — Магамет Яндиев.