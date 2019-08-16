Каракас, , 03:22 — REGNUM

Об отъезде из Венесуэлы норвежской посреднической делегации на переговорах с правительством заявил представитель оппозиционной партии «Новое время» Сталин Гонсалес, передаёт Unión Radio.

Гонсалес заявил, что успеха в переговорах с правительством, посредниками в которых выступали представители Норвегии, достигнуто не было. Попытка переговоров была предпринята 15 августа.

Напомним, Норвегия выступает посредником на переговорах правительства Венесуэлы и проамериканской оппозиции. В частности, в середине мая в Осло прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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