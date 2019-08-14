Каракас, , 00:59 — REGNUM

Работа Национальной ассамблеи Венесуэлы будет продолжена в любом случае, заявил проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо, пишет El Nacional.

По словам лидера венесуэльской оппозиции, работать — «исполнять наши обязанности» — парламент будет, если нужно, и в «чрезвычайном режиме».

Напомним, Гуайдо уже не первый день заявляет, что власти хотят закрыть парламент — Национальную ассамблею, которая, отметим, себя дискредитировала. Оппозиция, из которой он в основном состоит, пыталась устроить в стране госпереворот — таково мнение властей Боливарианской республики.

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Официальные власти Венесуэлы уже пояснили, что парламент фактически не функционирует. 12 августа Конституционной ассамблеей было принято решение лишить четырёх членов парламента депутатской неприкосновенности: теперь они предстанут перед судом по делу о госизмене.

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