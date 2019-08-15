Пхеньян, , 02:49 — REGNUM

Размещение американских ракет в Южной Корее может спровоцировать рост напряженности в регионе и новую гонку вооружений. С таким заявлением выступило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о планах Соединенных Штатов разместить в Южной Корее ракеты средней дальности класса «земля-земля». В КНДР считают, что после размещения в Республике Корея американской противоракетной системы THAAD этот шаг США приведет к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

«Это является безумным бесчинством, которое обостряет обстановку в регионе и вызывает новую холодную войну и гонку вооружения в Дальневосточном регионе», — заявляет ЦТАК.

В КНДР отмечают, что, разместив у себя ракетное оружие, Южная Корея становится «живым щитом от пуль».