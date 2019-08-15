Москва, , 14:36 — REGNUM

В 2019 году модератором пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, заявил 15 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в пленарном заседании ВЭФ примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министры Индии, Японии и Малайзии Нарендра Моди, Синдзо Абэ и Махатхир Мохамад, а также президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый Восточный экономической форум соберёт своих гостей в сентябре 2019 года на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Ожидается, что на форуме могут быть заключены инвестиционные сделки. Эксперты, опираясь на опыт прошлых лет, выражают сомнения в эффективности этого мероприятия.

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