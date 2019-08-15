Торонто, Канада, , 10:46 — REGNUM

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас озвучил позицию своей страны по ситуации в Гонконге. Его слова, сказанные во время визита в Канаду, приводит официальный аккаунт германского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Обеспокоены насилием в Гонконге. Свобода выражения мнений должна быть гарантирована и в будущем, она не должна быть ограничена чрезмерным применением силы. Все причастные стороны должные способствовать тому, чтобы ситуация не обострялась», — заявил Маас 14 августа.

Однако множество читателей в комментариях поспешили напомнить о применении насилия правоохранителями во время протестов «желтых жилетов» во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордные по числу участников после 1989 года акции протеста проходят в Гонконге этим летом. События начались с демонстраций против принятия закона об экстрадиции преступников из Гонконга в континентальный Китай.

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