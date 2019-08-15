Вашингтон, , 08:17 — REGNUM

Крупнейшее международное информационное агентство Associated Press начало официально писать название столицы Украины «Kyiv» вместо «Kiev», сообщило 14 августа посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Twitter.

«Такой шаг является важной победой для Украины в популяризации потребления за рубежом аутентичных названий украинского происхождения», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что в июне 2019 года Совет США по географическим названиям заменил в международной базе официальное название столицы Украины.

Напомним, во второй половине 2018 года МИД Украины обратился к крупнейшим англоязычным СМИ с просьбой изменить название Киева. По их мнению, слово «Kiev» является свидетельством «русификации» и «подавления национального самосознания», которое якобы болезненно воспринимается гражданами Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия отказалась менять написание названия столицы Украины в угоду украинским чиновникам.

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