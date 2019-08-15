Вена, , 08:09 — REGNUM

Прокуратура Австрии ведет расследование предполагаемого шантажа бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, которому угрожали очередной публикацией компрометирующего видеоматериала. Об этом пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на ответ министра юстиции Австрии Клеменса Яблонера.

По данным прокуратуры, попытка шантажа была предпринята 6 июня. Вымогатель угрожал опубликовать новые отрывки видеозаписи встречи политика с женщиной, представлявшейся племянницей российского олигарха Игоря Макарова на Ибице в 2017 году, если Штрахе не заплатит ему. Имени подозреваемого Яблонер не назвал, сославшись на конфиденциальность расследования.

Публикация скандальной видеозаписи в общей сложности привела уже к формулировке 19 обвинений. В том числе ведется расследование дела о распространении наркотиков.

Напомним, публикация встречи политиков из Австрийской партии свободы с «племянницей олигарха», на которой помимо прочего шла речь о способах финансирования партии, привела к отставке коалиционного правительства Австрии в мае 2019 года. В сентябре в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в доме бывшего лидера Австрийской партии свободы Штрахе прошел обыск. Это связано с подозрением в незаконной сделке партии с игорной корпорацией Casinos Austria и коррупции.

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