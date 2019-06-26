Вена, , 07:43 — REGNUM

На бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе во время его пребывания в должности могло готовиться покушение с использованием бомбы, пишет газета Kronen Zeitung 25 июня.

Прокуратура Вены подтвердила журналистам, что в данный момент ведется расследование. Речь идет о «серьезных подозрениях» в отношении «покушения на убийство как террористического преступления».

Подозреваемый — наркоторговец, предлагавший информатору правоохранителей €100 тыс. за преступление и называвший места, где паркуют автомобиль Штрахе. Мотив покушения — «сотрясение Штрахе политических основ Австрийской республики». Адвокат подозреваемого называет подозрения необоснованными, а своего клиента — «ресторатором с незначительным криминальным прошлым».

Адвокат Штрахе Иоганн Пауэр в письме заявил, что его клиент узнал о покушении только 4 апреля, причем правоохранительные органы просили его не воспринимать эту новость всерьез. Тем больше Штрахе был удивлен, узнав о проведении расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2019 года Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии. Причиной стала публикация скрытых съемок с переговоров политика о помощи на выборах с женщиной, представившейся племянницей русского олигарха. Позже выяснилось, что встреча была провокацией.

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