Сеул, , 07:45 — REGNUM

Соединенным Штатам и Северной Корее необходимо как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне, заявил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

«Сейчас самое время для обеих Корей и США сфокусироваться на возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном как можно скорее», — цитирует его Yonhap.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что получил новое «прекрасное трехстраничное послание» от лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам главы Белого дома, северокорейский лидер выразил недовольство командно-штабными учениями США и Южной Кореи. Трамп также выразил надежду на новую встречу с главой Северной Кореи, не уточнив, где и когда она могла бы состояться.

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