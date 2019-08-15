Хабаровск, , 05:05 — REGNUM

Хабаровский губернатор Сергей Фургал пожаловался в правоохранительные органы на попытки срыва выборов в регионе. Главу края напугали видеоролики, которые анонимные авторы распространяют в социальных сетях. В них содержаться призывы портить бюллетени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фургал потребовал найти и наказать исполнителей и заказчиков вредоносных роликов.

В частности, через соцсети распространяют ролики, в которых призывают граждан поддержать губернатора Сергея Фургала, написав на бюллетене в день голосования его имя или просто унести бюллетень с собой. Также в роликах выборы в Хабаровском крае сравнивают с гей-парадами. Фургал убеждён, что такие ролики дестабилизируют политическую ситуацию в Хабаровском крае и могут привести к срыву выборов 8 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдет масштабная выборная кампания. Граждане будут избирать депутатов регионального парламента, депутата ГД РФ по одномандатному округу №70 (Комсомольск-на-Амуре), мэров городов.