Хабаровск, , 08:37 — REGNUM

Служба судебных приставов Хабаровского края опровергла сообщения о том, что она распространила информацию для избирателей о том, что долги не являются препятствием для участия в голосовании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изображение якобы официального документа с подписью руководителя службы судебных приставов региона — не более, чем подделка, размещенная в социальных сетях.

Служба судебных приставов не имеет к этому отношения. По факту распространения фальшивки проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях Хабаровского края был опубликован «документ», в котором от имени службы судебных приставов сообщалось, что наличие долгов не лишает граждан права голосовать.