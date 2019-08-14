Гонконг, Китай, , 22:24 — REGNUM

Полиция арестовала пятерых демонстрантов во время потасовки в аэропорту Гонконга, 14 августа передает агентство Associated Press.

Полиция Гонконга (cc) doctorho

Согласно заявлению полиции, 13 августа в аэропорту были арестованы пятеро мужчин возрастом от 17 до 28 лет. Двое из них обвиняются в нападении на сотрудника полиции и владении оружием.

Общее число арестованных участников протестов и беспорядков в Гонконге с начала июня составило более 700 человек.

Читайте также: В Гонконге возобновились протесты и столкновения с полицией