Гонконг, Китай, , 22:15 — REGNUM

Протестующие прекратили блокаду аэропорта Гонконга, в то время как на улицах китайского города произошло несколько крупных столкновений демонстрантов с полицией, 14 августа передает агентство Reuters.

Полиция Конконга (cc) Studio Incendo

В аэропорту Гонконга осталось некоторое количество демонстрантов, однако, по сообщению аэропорта, протестующие ведут себя мирно и не препятствуют работе воздушной гавани.

Однако в некоторых районах Гонконга произошли столкновения. В частности, сообщается о беспорядках вблизи полицейского участка в районе Шам Шуй По. Полиции пришлось разгонять протестующих слезоточивым газом.

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