Москва, , 12:52 — REGNUM

Россия и США, крупнейшие в мире ядерные державы, не должны прекращать диалог по контролю над вооружениями. Об этом американский посол в РФ Джон Хантсман заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, власти США по-прежнему привержены «действенному и поддающемуся проверке контролю над вооружениями», который поддерживает безопасность самих США, их союзников и партнеров. Диалог ядерных держав должен продолжаться «ради безопасности и процветания в мире».

Вместе с тем Хантсман назвал США единственной стороной, соблюдавшей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил своё действие в начале августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не раз опровергала обвинения американской стороны в отходе от положений ДРСМД. США же, как заявил российский сенатор Алексей Пушков, после выхода из договора занимаются «упражнением в лицемерии».

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