Москва, , 09:14 — REGNUM

Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание. Такое мнение высказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Также по теме: В МИД РФ раскрыли подоплёку выхода США из ДРСМД

Российский сенатор напомнил о заявлениях США о необходимости привлечь к переговорам о ракетах средней дальности КНР. Такие действия со стороны Вашингтона Пушков расценил как «упражнение в лицемерии». Политик отметил, что Китай ранее уже неоднократно заявлял, что его подобные переговоры не интересуют, и Вашингтону это хорошо известно.

«Они (эти заявления — прим. ИА REGNUM) призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД», — написал сенатор в Twitter.

Читайте также: Патрушев назвал главную цель выхода США из ДРСМД

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода Вашингтона из ДРСМД. Поводом для таких действий якобы стало нарушение договора со стороны России. После такого решения Москва также заявила о приостановке выполнения условий соглашения. В итоге 2 августа 2019 года договор, заключённый между СССР и США в 1987 году, который запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности, утратил свою силу.

Позднее американский лидер заявил о желании Вашингтона заключить новую сделку, однако подчеркнул необходимость привлечь к участию в ней Китай.