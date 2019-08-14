Вена, , 08:54 — REGNUM

12 августа отдел прокуратуры Австрии по борьбе с коррупцией провел обыски в домах бывшего вице-канцлера и бывшего председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на инсайдера.

Предпосылкой для обыска является спорное назначение члена районного совета от АПС Петера Зидло в правление игорной корпорации Casinos Austria. Прокуратура подозревает шестерых человек во взяточничестве и коррупции.

«Речь идет о подозрении, что между лицами, ответственными за игорное предприятие и государственными должностными лицами Австрийской республики было согласовано частичное распределение игорных лицензий в обмен на принятие на должность в акционерное общество определенного кандидата», — сказали в прокуратуре по запросу издания, не называя имен и подробностей.

От инсайдера известно, что обыск прошел также в доме Йоханна Гуденуса, получившего широкую известность после появления на снятой тайно видеозаписи, компрометирующей Штрахе и его партию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа в федеральной земле Нижняя Австрия произошло нападение на офис АПС в Санкт-Пёльтене. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как четверо неизвестных забросали камнями и подожгли здание.

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