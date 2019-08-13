Вашингтон, , 07:19 — REGNUM

Авария, которая произошла под Северодвинской в Архангельской области во время испытаний ракетного двигателя, послужила уроком для Соединённых Штатов. Об этом, комментируя произошедшее, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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Американский лидер отметил, что США также занимаются разработкой подобных ракет, однако более продвинутых.

«Соединенные Штаты многому научились после неудачных ракетных испытаний в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые, технологии», — написал глава государства в Twitter.

Трамп отметил, что взрыв «Skyfall» (это натовская классификация этого оружия —"Разверзшиеся небеса») в России заставил людей беспокоиться по поводу загрязнения воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами.

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«Нехорошо!» — подытожил глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, 8 августа на полигоне близ посёлка Нёнокса в Астраханской области произошёл взрыв жидкостной реактивной двигательной установки. За этим последовал пожар, в результате пострадали шесть человек: представители оборонного ведомства и предприятия-разработчика. Два человека скончались.

Позднее появилась информация о том, что в результате взрыва погибли пять сотрудников «Росатома», ещё трое были госпитализированы. Они выполняли инженерно-технические работы на двигательной установке.

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