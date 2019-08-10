Москва, , 12:54 — REGNUM

Стали известные некоторые подробности взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает «Росатом».

Оказывается, на полигоне близ деревни Ненонкса испытывали некий жидкостной ракетный двигатель. Именно он и взорвался.

При взрыве сразу же погибли пять сотрудников «Росатома». Они выполняли инженерно-технические работы на двигательной установке. Дело в том, что данный двигатель был оснащен изотопными источниками питания. Их специалисты «Росатома» и проверяли.

Напомним, что сразу после взрыва в Северодвинске был зафиксирован кратковременный скачок радиационного фона.

Также известно, что ещё шесть человек на полигоне получили облучение радиацией. Они были госпитализированы.