Москва, , 14:30 — REGNUM

Вопрос о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Совет Думы обсудит на внеочередном заседании 19 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM12 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с главой комитета нижней палаты парламента по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12:00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», — сказал Володин.

Главе профильного комитета Госдумы поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Думы по рассмотрению фактов вмешательства, сообщил спикер нижней палаты парламента.

Пискарёв проинформировал о том, что подготовлены запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

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В рабочую группу Госдумы, которая по решению Совета Думы может заняться изучением всех существующих материалов о возможных или уже осуществленных попытках вмешательства в избирательную кампанию в России, могут войти представители всех четырех фракций Госдумы.

Напомним, 14 июля, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные митинги, организованные потенциальными кандидатами в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в участии в выборах. В ходе протестов полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

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