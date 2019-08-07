Москва, , 13:47 — REGNUM

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на расследовании фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию», — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа.

«Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция (в Москве 3 августа) — (опубликованы) все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей», — отметил парламентарий.

Он также настаивает на обсуждении проблемы в правительстве и на заседании Совбеза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рабочую группу Госдумы, которая займется изучением всех существующих материалов о возможных или уже осуществленных попытках вмешательства в избирательную кампанию в России, могут войти представители всех четырех фракций Госдумы.

Согласно данным Мосгорсуда, административный арест наложен на 109 человек по итогам двух протестных акций в столице

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