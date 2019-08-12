Чебоксары, , 11:11 — REGNUM

Глава Чувашии Михаил Игнатьев после внезапного июльского «планового обследования», выпавшего на «плановый отпуск», уходит в новый отпуск. На этот раз — анонсированный его пресс-службой и, вероятно, самый длительный за девятилетний период руководства Чувашией — на три недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На официальном портале органов власти республики сегодня, 12 августа, появилось сообщение о том, что глава региона Михаил Игнатьев «находится в очередном отпуске», который «продлится по 31 августа 2019 года». На это время полномочия обязанности главы Чувашии исполняет председатель Кабинета министров республики Иван Моторин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышенное внимание к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву приковано после его неожиданного «планового обследования» в клинике в Санкт-Петербурге. О том, что он находится в больнице, стало известно 19 июля — тогда же стали распространяться слухи о том, что его увезли на скорой помощи с форума регионов России и Белоруссии, якобы проведена операция на сердце. Дошло до того, что появилась фейковая информация об отставке Михаила Игнатьева.

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Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров опроверг домыслы, заявив, что Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит «плановое обследование». 27 июля глава республики вернулся в Чебоксары, о чём сообщалось в его Инстаграмме, а 1 августа там же появился снимок главы республики в спортивном костюме на набережной Чебоксар. Наблюдатели отмечают, что рабочий режим после выхода из отпуска стал менее активным как с точки зрения встреч, так и рабочих поездок.

По неофициальным подсчётам, за девятилетний период руководства Чувашией Михаил Игнатьев уходил в отпуск не более пяти раз. Об этом отчасти свидетельствует декларация по итогам 2018 года: согласно документу, в прошлом году Игнатьев заработал 5 415 585,8 рублей — в документе уточняется, что это доход по основному месту работы, в том числе «сумма компенсации на неиспользованный отпуск за четыре года».

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