Чебоксары, , 13:52 — REGNUM

Слухи о пошатнувшемся здоровье главы Чувашии Михаила Игнатьев, которые периодически появляются в республике, получили новое развитие. Стала распространяться информация о том, что первое лицо республики находится в клинике в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров подтвердил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM информацию о том, что Игнатьев находится в питерской клинике, пояснив, что это «плановое обследование».

57-летний глава Чувашии Михаил Игнатьев, у которого в августе 2020 года истекает второй срок полномочий, находится в клинике Санкт-Петербурге. В связи с этим стали распространяться слухи о том, что его якобы экстренно госпитализировали в связи с резким ухудшением самочувствия из-за проблем с сердцем с одного из мероприятий Форума регионов России и Белоруссии.

«Это плановое обследование. Как частное лицо, он имеет право обследовать организм, пойти диспансеризацию полную, провести процедуры определённые со своим организмом — как человек, который следит за здоровьем и понимает всю ответственность, которая перед ним стоит», — сообщил пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров.

На вопрос о том, когда завершится «плановое обследование», он сообщил, что «это его личное дело, он в отпуске находится».

Как сообщало ИА REGNUM, в республике периодически появляются слухи о якобы пошатнувшемся здоровье Михаила Игнатьева. В последний раз на пресс-конференции в 2017 году он сам поднял данный вопрос, отметив, что «некоторые интересуются моим здоровьем» и «кто-то пишет, что у меня с почками очень плохо», подчеркнув, что «это бред полный».