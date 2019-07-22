Чебоксары, 22 июля 2019, 14:12 — REGNUM
С обсуждения ситуации с состоянием здоровья 57-летнего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, началась сегодня, 22 июля, планёрка в республиканском правительстве. Было заявлено, что «состояние стабильное», сообщили ИА REGNUM участники планёрки.
Перед началом обсуждения основных вопросов слово предоставили вице-премьеру — министру здравоохранения Чувашии Владимиру Викторову, который 19 июля «по поручению» Кабинета министров республики выехал «в командировку» в Санкт-Петербург, где в одной из клиник находится глава республики Михаил Игнатьев. По словам министра, руководитель региона находится на «плановом лечении».
Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что Михаил Игнатьев «в курсе того, что происходит» в Чувашии, «контролируют, даёт задания», перед ним отчитываются ежедневно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно о том, что глава Чувашии находится в клинике в Санкт-Петербурге. Появились слухи о том, что Михаила Игнатьева увезли на скорой помощи с форума регионов России и Белоруссии, проведена операция на сердце. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит «плановое обследование» в клинике.
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