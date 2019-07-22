Чебоксары, , 14:12 — REGNUM

С обсуждения ситуации с состоянием здоровья 57-летнего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который находится в одной из клиник Санкт-Петербурга, началась сегодня, 22 июля, планёрка в республиканском правительстве. Было заявлено, что «состояние стабильное», сообщили ИА REGNUM участники планёрки.

Перед началом обсуждения основных вопросов слово предоставили вице-премьеру — министру здравоохранения Чувашии Владимиру Викторову, который 19 июля «по поручению» Кабинета министров республики выехал «в командировку» в Санкт-Петербург, где в одной из клиник находится глава республики Михаил Игнатьев. По словам министра, руководитель региона находится на «плановом лечении».

«Состояние стабильное. Настроение бодрое», — кратко доложил Викторов о состоянии Михаила Игнатьева.

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что Михаил Игнатьев «в курсе того, что происходит» в Чувашии, «контролируют, даёт задания», перед ним отчитываются ежедневно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно о том, что глава Чувашии находится в клинике в Санкт-Петербурге. Появились слухи о том, что Михаила Игнатьева увезли на скорой помощи с форума регионов России и Белоруссии, проведена операция на сердце. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев находится в очередном отпуске и проходит «плановое обследование» в клинике.

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