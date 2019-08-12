Тегеран, , 10:22 — REGNUM

Иран способен в любое время захватить любое судно, заявил в эфире телеканала Аl-Mayadeen командующий Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири.

По его словам, Иран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединенных Штатов и Великобритании, там не нужны.

Военачальник добавил, что Иран будет обеспечивать безопасность пролива до тех пор, пока Тегеран способен экспортировать нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил направить дополнительную группировку боевых кораблей к берегам Ирана, если Исламская Республика не изменит свое поведение. 19 июля Иран объявил об аресте британского нефтяного танкера, на что Лондон обрушился с резкой критикой на иранские власти.

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