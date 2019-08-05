Тегеран, , 16:13 — REGNUM

«Иран арестовал новый иностранный танкер в водах Персидского залива по обвинению в контрабанде топлива и задержал семерых членов экипажа, — сообщает сегодня, 5 августа, испанское издание El Pais со ссылкой на сведения Информационного агентства Исламской республики (IRNA). Иранское агентство уточняет, что речь идет о судне под иракским флагом. Это уже третий танкер, остановленный военно-морскими силами Революционной гвардии Ирана меньше чем за месяц.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, осуществляющий переговоры по ядерному соглашению, предупредил в прошлое воскресенье в Вене, что его страна продолжит сокращать выполнение взятых на себя обязательств, если условия Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного в 2015 году, не будут выполняться. В австрийской столице иранский дипломат встречался с представителями Франции, Соединенного Королевства, Германии, Китая и России — стран, которые продолжают соблюдать договор после выхода из него США. Вашингтон рассчитывает заключить с Ираном более жесткое соглашение и для этого подвергает Тегеран экономическим санкциям.

Нарушением действующего договора Аракчи счел захват иранского танкера британским флотом в Гибралтарском проливе. «Страны, подписавшие соглашение, не должны препятствовать экспорту иранской сырой нефти», — предупредил дипломат, говоря также об инициативе Лондона создать европейскую морскую миссию совместно с Францией и Германией.