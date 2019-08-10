Москва, , 18:28 — REGNUM

По предварительным данным, меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«Нас, прежде всего, интересовала география, откуда эти люди. По нашей очень предварительной информации, 30% — это москвичи, 30% — жители Подмосковья, 40% — жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент. Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тыс. человек. Это те, кто ответил на вопросы», — цитирует слова Александра Шпунта Агентство городских новостей «Москва».

Эксперт также напомнил, что митинг завершился недавно, поэтому пока сложно давать окончательные цифры и уточнил, что такие могут появиться не раньше 12 или 13 августа.

«По нашим данным, участников было 15−20 тыс., но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте», — добавил Александр Шпунт.