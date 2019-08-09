Москва, 9 августа 2019, 20:02 — REGNUM
Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан в связи с предстоящими протестами в столице России. Текст предупреждения 9 августа опубликован на сайте посольства.
Согласно тексту документа, после митинга 10 августа на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации». Гражданам США «следует избегать демонстраций».
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