Москва, , 20:02 — REGNUM

Посольство США в Москве выпустило предупреждение для американских граждан в связи с предстоящими протестами в столице России. Текст предупреждения 9 августа опубликован на сайте посольства.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно тексту документа, после митинга 10 августа на проспекте Сахарова «некоторые протестующие планируют провести несанкционированные демонстрации». Гражданам США «следует избегать демонстраций».

«Недавние демонстрации привели к более чем тысяче арестов. Были свидетельства очевидцев о чрезмерном применении силы против протестующих» , — отмечается в предупреждении посольства.

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