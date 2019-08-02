Москва, , 19:58 — REGNUM

Мэрия Москвы подтверждает согласование протестной акции оппозиции на проспекте Академика Сахарова 10 августа, а также ещё одной акции 11 августа. Об этом сообщил журналистам первый замуководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

«В правительстве Москвы рассмотрели уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова с внешн ей сторона с установкой трибуны у дома №9», — сообщил чиновник.

Напомним, ранее в мэрии столицы уже сообщали о достижении договорённости о проведении митинга на проспекте Сахарова 10 августа с организатором мероприятия Еленой Русаковой, однако сама Русакова опровергала эти сообщения.

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