Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что при завершении работ по строительству Фрунзенского радиуса метро на первом месте стоит безопасность пассажиров и качество работ, а не срок сдачи станций. Об этом Беглов сказал 9 августа при посещении электродепо «Южное», которое возводится в рамках строительства второй очереди Фрунзенского радиуса.

«Новые станции должны быть выполнены с таким же качеством, как депо «Южное». Мы строим метро не для отчетности или к какой-то дате, а для людей, которые ждут от метрополитена комфорта и безопасности. Гнаться за сроками мы не будем», — подчеркнул Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Временно исполняющий обязанности губернатора уверен, что «Метрострой» завершит работу в срок. «Открытия новых станций ждут жители Фрунзенского района и близлежащих пригородов», — напомнил Александр Беглов, добавив, что станет одним из первых пассажиров нового участка метро.

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Новые станции пятой линии — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — как ожидается, примут пассажиров в сентябре 2019 года. Сейчас там завершается монтаж инженерных систем и отделка помещений, пусконаладка эскалаторов, а на поверхности ведутся работы по благоустройству прилегающих территорий.

К открытию нового участка метро будут организованы новые маршруты общественного транспорта, в том числе из Колпино к станции метро «Шушары».

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