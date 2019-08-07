Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил властям Северной столицы в одностороннем порядке расторгать один из госконтрактов с ОАО «Метрострой» — генподрядчиком строительства метро в Петербурге. Суд полностью удовлетворил соответствующий иск «Метростроя».

Как сообщает ТАСС, речь идет о контракте на сумму в 391 млн рублей на инженерную подготовку территории для строительства новых станций метрополитена на юге Петербурга — так называемого Фрунзенского радиуса, продолжения пятой (фиолетовой) ветки метрополитена.

Контракт был заключен в 2017 году, по нему «Метрострой» уже получил от Дирекции транспортного строительства Петербурга более 229 млн рублей.

Компания аргументировала свою позицию в суде тем, что разрыв контракта в одностороннем порядке может остановить работы на строящихся объектах, что чревато аварией.

Напомним, три станции метро Фрунзенского радиуса должны были быть построены к 2012 году, затем из-за переброса денег на чемпионат мира по футболу срок сдвинули на декабрь 2018 года, но и он был сорван. Ожидается, что станции запустят к 1 сентября 2019 года.

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