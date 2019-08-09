Москва, , 14:46 — REGNUM

Олимпийские игры не должны стать поводом для нагнетания вражды между государствами. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя появившееся на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года изображение Южных Курил в составе Японии.

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Подобные действия со стороны Токио российский сенатор назвал «заходом за «красную линию».

«Это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию», — написал Пушков в Twitter. — Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды».

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Сенатор призвал Токио «отказаться от такого рода выпадов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре российских острова Южных Курил оказались в составе Японии. Именно так они были отображены на карте на официальном сайте Олимпиады — 2020, которая пройдёт летом следующего года в Токио. Так, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на карте в разделе маршрута олимпийского огня были отнесены к префектуре Хоккайдо.