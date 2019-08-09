Токио, , 07:43 — REGNUM

Четыре российских острова Южных Курил оказались в составе Японии. Именно так они были отображены на карте на официальном сайте Олимпиады — 2020, которая пройдёт летом следующего года в Токио.

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Так, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на карте в разделе маршрута олимпийского огня были отнесены к префектуре Хоккайдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, Токио продолжает настойчиво претендовать на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти претензии Японии являются основным препятствием для заключения мирного договора между Японией и РФ, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан.

Подобные искажения японцами представления о принадлежности российских территорий — это далеко не первый случай. Так, интерактивная карта, на которой российские Курильские острова были отнесены к Японии, разместили на официальном сайте саммита G20, который прошёл в японском городе Осака в конце июня 2019 года. В феврале видеоролик с картой, где острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа островов Малой Курильской гряды, именуемых японцами Хабомаи, появился на официальном YouTube-канале японского премьера Синдзо Абэ.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что картографическая агрессия — ещё один шаг официального Токио, нацеленный на пропаганду своей известной позиции по вопросу мирного договора, прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны.

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