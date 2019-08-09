Донецк, , 14:07 — REGNUM

Обменять 50 украинских пленных на 102 своих граждан готовы власти Донецкой Народной Республики. Об этом заявила 9 августа уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она отметила, что украинская сторона удерживает 102 граждан ДНР, и Киев подтвердил их включение в обменный список. ДНР, в свою очередь, подтвердила готовность передать Украине 50 человек.

«Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена», — приводит слова Морозовой ДАН.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный обмен пленными по формуле «233 на 73» произошел между Донбассом и Украиной в декабре 2017 года. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что попытки обмена пленными срывал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

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