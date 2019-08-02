Киев, 2 августа 2019, 08:38 — REGNUM
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
По словам Медведчука, Порошенко через главу СБУ Василия Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко, организовывал преследование политика и его семьи — возбуждение уголовных дел, а также нападения подконтрольных украинским спецслужбам неонацистских организаций.
Он отметил, что Порошенко специально срывал обмену пленными между Украиной и Донбассом, чтобы использовать это в политических целях.
Политик также отреагировал на недавнее заявление Порошенко о себе:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что в его бытность президентом Украины «пророссийские» политические силы не могли вести деятельность, в частности, Медведчук «при мне голову не мог поднять».
Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: «Медведчук при мне голову не мог поднять»