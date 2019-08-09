Ашхабад, , 13:29 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе посещения туристической зоны «Аваза» на побережье Каспия проявил особый интерес к действующей на ее территории «эковелосипедной станции», пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства дал ряд поручений по повышению качества и расширению спектра услуг, предлагаемых на «эковелосипедных станциях», а также отметил необходимость уделять особое внимание развитию сферы спорта курортной зоны и привлечению отдыхающих к занятиям физкультурой.

Помимо этого, туркменский лидер поручил министру внутренних дел Исгандеру Муликову создать в структуре органов внутренних дел полицейскую эковелосипедную группу.

По мнению Бердымухамедова, ее будет целесообразно задействовать в мероприятиях разъяснительного характера в ходе ежегодно проводимого в Туркмении месячника под девизом «Безопасность дорожного движения — спокойствие нашей жизни», а также в аналогичных акциях, организуемых в школах и детских учреждениях.

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