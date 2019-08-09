Пекин, , 12:01 — REGNUM

Власти Соединенных Штатов должны прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и внутренние дела Китая, заявила 9 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы призываем США уважать международное … и немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая», — заявила она.

Таким образом Чуньин прокомментировала слова главы пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус, которая ранее рассказала о встрече американских дипломатов с лидерами сепаратистов в Гонконге.

Читайте также: Пекин потребовал объяснений от США за контакты с сепаратистами Гонконга

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с открытой поддержкой организаторов и участников незаконных протестных акций в Гонконге.

Действия американского политика встретили жесткую ответную реакцию спецпредставителя МИД КНР в регионе, который назвал их «крайне ошибочными» и решительно осудил неспровоцированное вмешательство США во внутренние дела КНР.

Читайте также: Китай подверг жесткой критике вмешательство США в дела Гонконга