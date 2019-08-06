Пекин, , 22:07 — REGNUM

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси выступила с открытой поддержкой организаторов и участников незаконных протестных акций в Специальном автономном районе (САР) КНР Сянган (Гонконг), сообщает 6 августа Синьхуа.

Действия американского политика встретили жесткую ответную реакцию спецпредставителя МИД КНР в регионе, который назвал их «крайне ошибочными» и решительно осудил неспровоцированное вмешательство США во внутренние дела КНР.

Акты насилия и подрывной деятельности, по словам китайского дипломата, поставили под серьёзную угрозу безопасность жителей мегаполиса, бросив вызов национальному суверенитету. Они являются открытым и наглым попранием законности и правопорядка.

Прикрываясь лозунгами конъюнктурно понимаемой «демократии» и «свободы», американские политиканы, подобные Пэлоси, преднамеренно оскорбляют и очерняют деятельность правоохранительных органов, обеспечивая внешнее покровительство участникам подрывных акций. Поэтому они в полной мере разделяют вину за ситуацию, которая сложилась в Сянгане.

Напомним, что протестные акции при поддержке внешних сил начались в САР Сянган в июне и продолжаются до сих пор в условиях постоянно усиливающегося радикализма.