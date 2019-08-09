Сеул, , 11:30 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг КНДР, сообщает 9 августа Yonhap.

Отмечается, что во время переговоров стороны согласились, что процесс денуклеаризации КНДР должен продвигаться вместе с укреплением альянса Соединенных Штатов и Южной Кореи.

В свою очередь южнокорейский лидер назвал Эспера «подходящим человеком» для поддержания такого альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 9 августа, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты стремятся к нормализации связей с Северной Кореей, однако введенные против Пхеньяна Советом Безопасности ООН санкции пока останутся в силе.

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