Сеул, 9 августа 2019, 11:30 — REGNUM
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудил с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг КНДР, сообщает 9 августа Yonhap.
Отмечается, что во время переговоров стороны согласились, что процесс денуклеаризации КНДР должен продвигаться вместе с укреплением альянса Соединенных Штатов и Южной Кореи.
В свою очередь южнокорейский лидер назвал Эспера «подходящим человеком» для поддержания такого альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 9 августа, глава Пентагона заявил, что Соединенные Штаты стремятся к нормализации связей с Северной Кореей, однако введенные против Пхеньяна Советом Безопасности ООН санкции пока останутся в силе.
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