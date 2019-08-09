Сеул, , 11:16 — REGNUM

Соединённые Штаты уже в ближайшее время надеются на возобновление диалога с Северной Кореей. Об этом сегодня, 9 августа, на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил министр обороны США Марк Эспер.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ожидаем скорейшего возобновления диалога между двумя странами», — сказал Эспер.

Глава Пентагона также подтвердил важность южнокорейско-американского альянса и заявил, что союзники будут продолжать координировать действия в Северной Корее, пишет Reuters.

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В свою очередь Мун Чжэ Ин отметил, что укрепление двустороннего альянса будет содействовать успеху переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, министр обороны США Марк Эспер находится в Сеуле с двухдневным визитом. В Южную Корею он прибыл накануне, 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях госсекретарь США Майк Помпео пообещал возобновление переговоров с Северной Кореей уже «через пару недель. Он надеется, что новые переговоры позволят выполнить то, о чём президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились ещё в июне 2018 года в Сингапуре. Что касается запусков ракет КНДР, то, как заявил Помпео, Соединённые Штаты не считают их нарушением договорённостей между лидерами двух стран.

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