Токио, , 10:53 — REGNUM

Противолодочный самолет Ту-142 ВМФ России был сопровожден японскими истребителями во время полета над водами Восточно-Китайского и Японского морей. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале «Военный обозреватель».

Противолодочный самолет Ту-142 Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошел 8 августа. Япония подняла свои истребители, когда российский самолет находился в нейтральном воздушном пространстве над водами Восточно-Китайского и Японского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа самолеты Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнили 13-часовой полет над акваторией Тихого океана, пройдя возле побережья Аляски и Канады. Полет был плановым и проходил в соответствии с международными правилами.

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