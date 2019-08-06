Хабаровск, , 16:40 — REGNUM

Дальние противолодочные самолеты Ту-124 Тихоокеанского флота Российской Федерации выполнили 13-часовой полет над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Группа в составе двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов, а также западного побережья Аляски и Канады, сообщают в штабе Восточного военного округа.

Кроме того, группу Ту-124 сопровождали два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота Российской Федерации. Они вылетали с аэродрома «Елизово» в Камчатском крае.

Летчики-истребители встретили два противолодочных Ту-125, смогли осуществить визуальный и радиоконтакт с экипажами, а затем сопроводили их в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Помимо прочего, в ходе этого планового 13-часового беспосадочного полета специальные самолеты-заправщики Ил-78 Дальней авиации Воздушно-космических сил России осуществили воздушную дозаправку противолодочных Ту-124.

Весь полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.