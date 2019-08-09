Москва, , 09:41 — REGNUM

Конечно, Польша может проводить свою отдельную политику в отношении России, в конце концов, эта страна передала в ЕС не весь свой суверенитет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, в этой политике её будут активно поддерживать США, но в итоге политика раскола приведет к изоляции самой Польши и закончится политическим разворотом в стране.

«А если учесть, что экономика страны зависит от ЕС, а потери от санкций России исчисляются сотнями миллионов евро, то трепыхание польских политиков уже сегодня демонстрирует их нервные ожидания дня, когда ЕС начнет настоящее потепление с Россией.

В конечном итоге Польша присоединится к решению ЕС восстановить отношения с Россией», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы польского МИД Марчин Пшидач в интервью Reuters заявил, что некоторые страны Европейского союза всё чаще проявляют дружелюбие к России, что беспокоит Польшу.

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