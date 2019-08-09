Москва, 9 августа 2019, 09:41 — REGNUM
Конечно, Польша может проводить свою отдельную политику в отношении России, в конце концов, эта страна передала в ЕС не весь свой суверенитет, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
По его мнению, в этой политике её будут активно поддерживать США, но в итоге политика раскола приведет к изоляции самой Польши и закончится политическим разворотом в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, замглавы польского МИД Марчин Пшидач в интервью Reuters заявил, что некоторые страны Европейского союза всё чаще проявляют дружелюбие к России, что беспокоит Польшу.
Читайте также: В Польше забеспокоились из-за сближения России и ЕС