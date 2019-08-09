Варшава, , 08:15 — REGNUM

Некоторые страны Европейского союза всё чаще проявляют дружелюбие к России, что беспокоит Польшу. Об этом заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в интервью Reuters.

Поведение некоторых европейских лидеров похоже на попытки разморозить отношения с Москвой, о чём они, вероятно, не знают. Если так и есть, политика этих деятелей недальновидна, отметил Пшидач.

Дипломат предположил, что потепление отношений в Кремле могут воспринять как возможность «уйти от ответа», в частности, за включение Крыма в состав страны. Так может появиться «опасный прецедент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович указал на трудности сближения России и Польши. Москва «пытается подчинить себе государства Восточного партнёрства НАТО», заявил в числе прочего польский министр.

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