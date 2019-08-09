Бишкек, , 08:47 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов в Киргизии задержали в Бишкеке более 40 правонарушителей. Об этом сообщает 9 августа издание 24. kg со ссылкой на ГУВД Бишкека.

Отмечается, что в ночь с 8 на 9 августа неизвестные лица в масках предприняли попытку дестабилизации общественно-политической обстановки. Кроме того, злоумышленники несколько раз пытались проникнуть в здание Жогоку Кенеша (парламента) республики.

В ведомстве уточнили, что около 1500 протестующих нарушали общественный порядок, перекрывали дороги, приставали к мирным жителям, а также преследовали журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа. Экс-президенту предъявлено обвинение в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Читайте также: Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа