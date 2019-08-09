Бишкек, 9 августа 2019, 07:28 — REGNUM
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа, об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
По его словам, пока Атамбаеву предъявлено обвинение в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа силовики предприняли попытку задержать Атамбаева, начав штурм его резиденции в селе Кой-Таш. Упорное сопротивление бывшего главы государства и его сторонников продолжалось более суток, только 8 августа Атамбаев сам сдался властям и был перевезен в Бишкек
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