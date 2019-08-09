Бишкек, , 03:27 — REGNUM

Несколько часов продлился допрос задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает 9 августа 24.kg.

По состоянию на 02:54 (время местное), допрос Атамбаева в госкомитете по нацбезопасности Киргизии продолжался шесть часов. На допросе присутствовал адвокат Сергей Слесарев.

Предположительно, Атамбаеву 9 августа назначат меру пресечения. Сторонников бывшего президента страны у здания комитета нет.

Напомним, Атамбаев 8 августа сдался властям. На допрос в комитет госбезопасности он был доставлен в 21:00 (время местное). Какие именно обвинения предъявлены Атамбаеву, пока не известно.

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