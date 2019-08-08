Донецк, 8 августа 2019, 11:29 — REGNUM
В ДНР выразили глубокие соболезнования всем жителям Южной Осетии, пострадавшим в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года. Заявление МИД ДНР опубликовано 8 августа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия обстреляла из систем залпового огня «Град» город Цхинвал и предприняла попытку вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Россия была вынуждена ввести войска и оттеснить оккупантов. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цхинвале прошли мероприятия в память о жертвах грузино-осетинского конфликта при участии президента Южной Осетии, а также членов правительства страны.
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