Донецк, , 11:29 — REGNUM

В ДНР выразили глубокие соболезнования всем жителям Южной Осетии, пострадавшим в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года. Заявление МИД ДНР опубликовано 8 августа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

«От лица министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики выражаем глубокие соболезнования всем жителям Южной Осетии. Народ Донбасса, как никто другой, понимает боль осетинского народа и глубоко скорбит вместе с семьями и родственниками погибших. Мы убеждены, что все ответственные за совершённые преступления будут найдены и наказаны по всей строгости закона», — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия обстреляла из систем залпового огня «Град» город Цхинвал и предприняла попытку вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Россия была вынуждена ввести войска и оттеснить оккупантов. 26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цхинвале прошли мероприятия в память о жертвах грузино-осетинского конфликта при участии президента Южной Осетии, а также членов правительства страны.

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